Dalla regione 4 milioni per interventi di recupero dei terrazzamenti di montagna

La regione Piemonte ha assegnato 4 milioni di euro per realizzare 54 interventi di recupero dei terrazzamenti nei territori montani, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) e distribuiti sull'intero arco alpino e appenninico piemontese. Il bando ha registrato un'adesione oltre ogni previsione, con una domanda complessiva superiore ai 5,5 milioni di euro: la regione lavora ora per intercettare le risorse Fosmit che saranno assegnate al Piemonte per le annualità 2025 e 2026 e dare risposta anche ai restanti 18 progetti già giudicati ammissibili.

Il bando, aperto nei mesi scorsi, ha ricevuto 75 domande da privati, imprese agricole, associazioni fondiarie e comuni montani di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino e Verbano Cusio Ossola. Il numero di candidature è la misura concreta di quanto il recupero dei terrazzamenti, opere di ingegneria rurale che presidiano i versanti e riducono il rischio idrogeologico, sia percepito come priorità reale dalle comunità di montagna.

“I numeri di questo bando ci dicono che la direzione è quella giusta - dichiara l'assessore regionale allo sviluppo della montagna Marco Gallo -. Abbiamo finanziato 54 interventi con tutte le risorse disponibili e completato l'istruttoria su ogni domanda ricevuta. Ora lavoriamo per portare ulteriori fondi al Piemonte: i progetti sono pronti, le valutazioni tecniche sono già concluse, e non appena avremo nuove risorse potremo procedere immediatamente. È un segnale importante per i territori montani: la Regione c'è e continua a investire”.