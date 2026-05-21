Scontro sul campo sportivo di Ornavasso, l’Amministrazione replica ad Aiello: “Accuse infondate”

Una replica netta e articolata quella dell’Amministrazione Comunale di Ornavasso alle dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Ornavassese, Vincenzo Aiello, in merito alla gestione del campo sportivo comunale e ai rapporti con l’Ente. Il Comune respinge ogni accusa di scarsa comunicazione o disinteresse, rivendicando invece un dialogo costante e un impegno concreto sugli interventi strutturali e sui progetti di riqualificazione dell’impianto.

Di seguito il comunicato integrale dell’Amministrazione Comunale:

In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Presidente dell’U.S.D. Ornavassese, Vincenzo Aiello, l’Amministrazione Comunale di Ornavasso ritiene doveroso fare chiarezza, respingendo fermamente ogni accusa di presunta mancanza di comunicazione o di disinteresse nei confronti della società sportiva e delle sorti del campo sportivo comunale.

Trasparenza e canali istituzionali sempre attivi

Risulta del tutto infondata l'affermazione secondo cui la presidenza e la società non siano state informate o coinvolte. Il raccordo tra l’Amministrazione e la dirigenza dell'U.S.D. Ornavassese è rimasto costante e quotidiano per il tramite dell’Assessore Matteo Creola. L’Assessore Creola siede stabilmente all’interno del Consiglio Direttivo della stessa società sportiva e ciò garantisce una linea diretta, trasparente e immediata di comunicazione tra l'Ente pubblico e il sodalizio calcistico. La società è stata pertanto costantemente aggiornata su ogni singolo passaggio relativo alle modalità di risoluzione delle criticità della struttura.

La reale entità delle criticità e i progetti in corso

Il complesso sportivo sconta problematiche strutturali profonde e storiche, ereditate dal passato. La tribuna e gli spogliatoi, realizzati negli anni '30, sono ad oggi privi dei requisiti antisismici previsti dalle normative vigenti. A ciò si aggiunge l'assenza dei parametri di sicurezza relativi alle scale di accesso, alle balaustre e alla copertura della tribuna stessa.

L'Amministrazione Comunale non è rimasta inerte ma, non appena a conoscenza delle criticità, ha prontamente conferito tutti gli incarichi di progettazione necessari al definitivo superamento delle stesse. Trattandosi di interventi strutturali imponenti il quadro economico complessivo supera indicativamente gli 800.000 euro. Per non gravare unicamente sulle tasche dei cittadini e sul bilancio comunale, l'Amministrazione si è inoltre attivata da mesi nella ricerca di canali di finanziamento esterni: è già stata formalmente presentata alla Regione Piemonte la domanda di ammissione a un bando di finanziamento per il rifacimento delle scale e delle balaustre, per un costo di progetto pari a 150.000 euro.

L'impegno verso il movimento calcistico locale è inoltre dimostrato anche dagli altri capitoli di spesa e di gestione che l'Ente sta affrontando come due nuovi spogliatori aggiuntivi, resisi necessari per accogliere degnamente le numerose squadre della compagine societaria per i quali è in atto la progettazione, per un investimento stimato di ulteriori 250.000 euro o come la sanatoria del pozzo di attingimento dell’acqua per il campo utilizzato in modo improprio dalla società sportiva rispetto alla concessione provinciale.

L'Amministrazione ricorda infine che non è mai venuta meno l'erogazione dei contributi annuali a favore dell’U.S.D. Ornavassese, quantificabili in una cifra ben superiore ai 10.000 euro concessi per la sola promozione dell’attività sportiva giovanile.

Considerazioni sulle dimissioni della Presidenza

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come nessuna omissione o carenza informativa possa essere imputata al Comune.

Sorprende pertanto l'odierna versione del Presidente Vincenzo Aiello anche in considerazione del fatto che il medesimo nei giorni scorsi ha comunicato le proprie dimissioni ai membri del Consiglio Direttivo dell’U.S.D. Ornavassese adducendo, in quella sede, esclusivi impegni di natura lavorativa.

Le motivazioni polemiche sollevate nell'ultima intervista video non possono che quindi apparire come una mera e infelice scusa volta a scaricare sull'Amministrazione Comunale scelte personali del tutto legittime, ma che avrebbero meritato maggiore linearità e rispetto della verità storica e istituzionale.

L'Amministrazione Comunale di Ornavasso continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, per garantire la sicurezza degli atleti, dei tifosi e la valorizzazione del patrimonio sportivo del paese.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Ornavasso