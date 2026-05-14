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Villadossola | 14 maggio 2026, 11:00

Pericolo al Villaggio: un pezzo di camino cade in strada FOTO

Gli inquilini delle case: ''Non è la prima volta, succede quando c'è forte vento''

Il pezzo di camino staccatosi da una casa del Villaggio

Il pezzo di camino staccatosi da una casa del Villaggio

 Pericolo camini al Villaggio operaio di Villadossola. Il vento ha causato tre giorni fa la caduta di una grossa pietra, staccatasi da un camino di una della case popolari del quartire Nord. 

Il sasso è arrivato in strada ad alcune decine di metri dalla casa da cui si è staccato. Per fortuna in strada non passava nessuno e non si sono registrai né feriti né danni alle auto.

‘’Non è la prima volta che quando c’è forte vento si stacchi qualcosa dai camini. Lo abbiamo già segnalato più volte ad Atc’’ spiega un inquilino dell’immobile. ‘’Il problema sono i camini ai quali sono state attaccate le parabole, camini che si stanno deteriorando. E quando c’è forte vento succede quello che é successo, con relatvi pericoli’’ dice. 

Un problema che sarebbe stato già segnalato perché l'instabilità riguarda diversi camini del Villaggio,  che è da tempo oggetto di discussione, anche politica, per lo stato di conservazione delle case.

re.ba.

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