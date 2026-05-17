Varzo, tragedia sulla strada: motociclista perde la vita in un incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Varzo dove un motociclista di circa 66 anni ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause non note, finendo sbalzato dalla moto in un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’allarme è scattato poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i Carabinieri, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause della perdita di controllo del mezzo.