Recuperati in Vallese due preziosi reliquiari rubati a Chieri 50 anni fa

Recuperati in Vallese due preziosi reliquiari. La collaborazione tra l’Autorità giudiziaria piemontese e quella del Cantone Vallese ha portato a ritrovare i due oggetti, a distanza di oltre 50 anni dal furto.

Le indagini dei Carabinieri – dicevamo che il furto risale ad oltre 50 anni fa - sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e iavviate a seguito dell’invio di una mail, indirizzata alla Arcidiocesi di Torino, nella quale veniva chiesto di corrispondere una somma di denaro per ottenere la restituzione dei due antichi manufatti in argento.

Questa mail proveniva da un account svizzero: le indagini hanno portato i militari ad individuare gli emissari dell’anomala richiesta, identificati anche grazie alla collaborazione della Polizia elvetica. Si trattava di una coppia di coniugi residenti in Svizzera. La perquisizione ha permesso di ritrovare i due preziosi reliquiari che, confrontati con quelli sottratti nel 1973, ha consentito di chiudere il cerchio sulle indagini. Si ritiene che dopo il furto, siano stati trasferiti all’estero e successivamente rivenduti.

Le opere sono state rimpatriate lo scorso mese di febbraio.

Sabato 16 maggio, nel corso dei festeggiamenti in onore dei Santi Giuliano e Basilissa, officiati nella Chiesa di Santa Maria della Scala a Chieri, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino ha restituito al Duomo di Chieri i reliquiari in argento sbalzato, facenti parte del cinquecentenario tesoro del Duomo, trafugato in un clamoroso furto avvenuto il 12 luglio del 1973. Le sculture raffigurano “San Giuliano Martire” e “Madonna con Bambino”: sono state realizzate rispettivamente nel 1460 e nel 1492 e sono parte dei 34 oggetti che costituiscono il tesoro, composto da opere fiamminghe di altissimo livello artistico e pregiati manufatti commissionati ad orafi locali del XV secolo.