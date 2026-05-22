In biblioteca un nuovo appuntamento per i più piccoli con "Quante storie"

Sabato 30 maggio alle 10.30, la biblioteca Contini di Domodossola ospita un nuovo appuntamento di “Quante storie”, le letture ad alta voce di “Nati per leggere”, per vivere insieme una mattinata di emozioni e tanta fantasia. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per qualunque informazione è possibile contattare la biblioteca Contini al numero 0324 242232.