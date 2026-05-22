Montecrestese, doppio appuntamento con l’ambiente

Un fine maggio all’insegna della cura del territorio a Montecrestese, dove la Pro Loco, con il patrocinio del comune e la collaborazione delle scuole primarie, propone due giornate dedicate alla pulizia e alla valorizzazione dell’ambiente.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio con la tradizionale “Pulizia dei sentieri”. Il ritrovo è previsto alle 7.30 presso il Parco dell’Amicizia “Adolfo Botta”, in località Viganale. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi e a ciascuno saranno assegnate le zone da ripulire. Gli organizzatori invitano i volontari a presentarsi muniti di attrezzatura propria, come decespugliatore, soffiatore, falce e strumenti utili per l’intervento.

Il secondo momento, in collaborazione con la scuola primaria, è in programma martedì 26 maggio con la “Giornata ecologica”, dal titolo significativo “I bambini insegnano”. Le insegnanti e gli alunni della primaria “G.B. Palletta”, insieme ai volontari della Pro Loco, saranno impegnati in attività didattiche sia in aula che all’aperto, con un focus particolare sulla pulizia e sul rispetto del territorio comunale.