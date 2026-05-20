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Eventi | 20 maggio 2026, 10:00

Ornavasso celebra l’Africa Day con il Gruppo di appoggio “Mama Teresa”

Domenica 24 maggio in Piazza Bianchetti un’iniziativa di solidarietà a sostegno delle madri e dei bambini in Africa nel segno dell’impegno di Maria Teresa Saglio

Maria Teresa Saglio ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’Africa più povera

Maria Teresa Saglio ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’Africa più povera

Domenica 24 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, Piazza Bianchetti a Ornavasso ospiterà l’Africa Day, giornata dedicata alla solidarietà con le popolazioni più fragili del continente africano. L’iniziativa è promossa dal Gruppo di appoggio Cuamm “Mama Teresa”, che da anni porta avanti un impegno concreto di sensibilizzazione e sostegno sanitario e umanitario.

Il momento di incontro sarà l’occasione per unire solidarietà e partecipazione, attraverso attività e iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale e raccogliere fondi a favore di mamme e bambini che vivono condizioni di malnutrizione e difficoltà nei Paesi africani.

Il gruppo ornavassese si ispira all’esperienza e alla testimonianza di Maria Teresa Saglio, missionaria laica originaria di Ornavasso, alla quale è intitolato il reparto materno-infantile dell’ospedale di Tosamaganga, nel distretto di Iringa, in Tanzania. Saglio ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’Africa più povera, lasciando un’eredità di impegno e umanità che oggi continua attraverso l’attività del gruppo Cuamm locale.

L’Africa Day rappresenta quindi non solo un momento di raccolta e solidarietà, ma anche un’occasione per mantenere viva una storia di dedizione che ha legato profondamente Ornavasso a progetti di cooperazione internazionale. Il Gruppo di appoggio Cuamm “Mama Teresa” invita la cittadinanza a partecipare numerosa. Info: www.mediciconlafrica.org

a.f.

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