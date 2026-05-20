Ornavasso celebra l’Africa Day con il Gruppo di appoggio “Mama Teresa”

Domenica 24 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, Piazza Bianchetti a Ornavasso ospiterà l’Africa Day, giornata dedicata alla solidarietà con le popolazioni più fragili del continente africano. L’iniziativa è promossa dal Gruppo di appoggio Cuamm “Mama Teresa”, che da anni porta avanti un impegno concreto di sensibilizzazione e sostegno sanitario e umanitario.

Il momento di incontro sarà l’occasione per unire solidarietà e partecipazione, attraverso attività e iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale e raccogliere fondi a favore di mamme e bambini che vivono condizioni di malnutrizione e difficoltà nei Paesi africani.

Il gruppo ornavassese si ispira all’esperienza e alla testimonianza di Maria Teresa Saglio, missionaria laica originaria di Ornavasso, alla quale è intitolato il reparto materno-infantile dell’ospedale di Tosamaganga, nel distretto di Iringa, in Tanzania. Saglio ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’Africa più povera, lasciando un’eredità di impegno e umanità che oggi continua attraverso l’attività del gruppo Cuamm locale.

L’Africa Day rappresenta quindi non solo un momento di raccolta e solidarietà, ma anche un’occasione per mantenere viva una storia di dedizione che ha legato profondamente Ornavasso a progetti di cooperazione internazionale. Il Gruppo di appoggio Cuamm “Mama Teresa” invita la cittadinanza a partecipare numerosa. Info: www.mediciconlafrica.org