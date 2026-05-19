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Ossola | 19 maggio 2026, 14:30

Truffe agli anziani, due incontri a Premosello Chiovenda

Prosegue l'opera di sensibilizzazione condotta dai carabinieri sul territorio

Truffe agli anziani, due incontri a Premosello Chiovenda

Contrasto ai raggiri delle persone anziane, spesso le più colpite dalla truffe.

L’Arma continua la sua campagna di sensibilizzazione contro le truffe, un reato che spesso colpisce le persone anziane ma non solo. Stavolta i Carabinieri organizzano un incontro informativo con i cittadini di Premosello Chiovenda, che si terrà in due momenti mercoledì 20 maggio: prima alle 15 alla Latteria di Cuzzago e poi alle 20,15 nella sale della Pro Loco a Premosello centro. Relatore dell’incontro il maresciallo maggiore, Simone Martinelli, comandante dei carabinieri alla stazione di Premosello.

re.ba.

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