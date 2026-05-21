Cipir Vk “Ul Dricc”, Marcello Ugazio primo sul traguardo dell'alpe Basciumo

La prima edizione del Cipir Vk “Ul Dricc” si chiude con numeri e risultati oltre ogni aspettativa, trasformando Pallanzeno in un punto di riferimento per lo sport outdoor ossolano.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Pallanzeno con il patrocinio del Comune, ha registrato 166 iscritti e una partecipazione diffusa da tutto il Verbano Cusio Ossola, dal Piemonte e anche dalla Svizzera, confermando da subito la capacità attrattiva dell’evento.

Sul piano agonistico, la gara ha visto imporsi tra gli uomini Marcello Ugazio, autore di una prestazione straordinaria sul percorso di circa 2,6 chilometri con 950 metri di dislivello e pendenze estreme. Il suo tempo di 30’45’’ rappresenta il primo record ufficiale della manifestazione.

Alle sue spalle hanno completato il podio Peter Bettoli e Roberto Giacomotti, protagonisti di una gara di alto livello tecnico su un tracciato estremamente selettivo e impegnativo.

In campo femminile successo per l’elvetica Paola Stampanoni, che ha chiuso la prova in 35’19’’ davanti a Corinna Ghirardi e Camilla Calosso. Tra i giovani, vittoria per Ivan Imboden.

Grande partecipazione anche da parte delle società sportive del territorio, tra cui Cairasca, Val Brevettola, Sci Club Valle Anzasca, Bognanco e Atletica Avis Ossolana, a conferma del forte radicamento della manifestazione nel tessuto sportivo locale.

Fondamentale anche il coinvolgimento della comunità: volontari, famiglie, associazioni, sponsor e attività del territorio hanno contribuito alla riuscita dell’evento, trasformando la giornata in una vera festa dello sport e della montagna.