Dighe e impianti idroelettrici, al via da Ponte il “Dams and Reservoirs Day”

L’appuntamento è in programma venerdì 22 maggio a partire dalle ore 9 con il convegno “Riabilitazione e sviluppo di impianti idroelettrici: sfide e soluzioni”, organizzato da Enel Green Power.

L’incontro vedrà la partecipazione di concessionari ed esercenti del settore e sarà dedicato alle tematiche legate alla manutenzione degli impianti idroelettrici. Durante il convegno saranno illustrati interventi realizzati su dighe e centrali, sia in Italia sia all’estero, con approfondimenti sulle modalità di progettazione e intervento su infrastrutture già esistenti.

Nel pomeriggio sono previste visite guidate all’impianto di Ponte e alla Diga di Morasco. L’iniziativa aprirà ufficialmente il programma della terza edizione del “Dams and Reservoirs Day”, che tra il 22 maggio e il 7 giugno coinvolgerà dieci regioni italiane con una serie di appuntamenti dedicati al ruolo delle dighe e degli invasi. In calendario visite tecniche, giornate di studio, seminari universitari, open day e iniziative sportive e culturali nelle aree vicine agli impianti.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere una maggiore conoscenza della funzione delle dighe, soprattutto tra le giovani generazioni, approfondendo aspetti ambientali, energetici, economici e di sicurezza sempre più strategici nel contesto della transizione energetica, dei cambiamenti climatici e degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

L’evento si inserisce inoltre nel quadro delle iniziative europee coordinate da Eurcold, organismo continentale collegato alla Commissione Internazionale delle Grandi Dighe, che riunisce oltre cento Paesi nel mondo. Il programma completo degli eventi è disponibile su Dams and Reservoirs Day 2026.