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Ossola | 21 maggio 2026, 11:36

Vogogna, proseguono i lavori di restauro della Casa del Teatro

Il progetto, da 1, 3 milioni di euro, prevede la realizzazione di un luogo di incontro con finalità culturali e formative

Vogogna, proseguono i lavori di restauro della Casa del Teatro

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di restauro della Casa del Teatro di Vogogna. Un progetto voluto dall’amministrazione comunale con l’obbiettivo di realizzare un hub laboratoriale a servizio del sistema di offerta culturale del comune di Vogogna attraverso la messa in sicurezza, il recupero ed il restauro dello storico con finalità culturali, formative e didattiche.

Il progetto, dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro,  finanziato con fondi statali (che inizialmente erano destinati al recupero della “Bulloneria Morino”, progetto successivamente naufragato), prevede il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza definitiva del palazzo settecentesco, che attualmente versa in drammatiche condizioni conservative, e il successivo restauro finalizzato a restituire la piena funzionalità degli spazi.

Letizia Bonardi

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