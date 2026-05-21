Vogogna, proseguono i lavori di restauro della Casa del Teatro

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di restauro della Casa del Teatro di Vogogna. Un progetto voluto dall’amministrazione comunale con l’obbiettivo di realizzare un hub laboratoriale a servizio del sistema di offerta culturale del comune di Vogogna attraverso la messa in sicurezza, il recupero ed il restauro dello storico con finalità culturali, formative e didattiche.

Il progetto, dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro, finanziato con fondi statali (che inizialmente erano destinati al recupero della “Bulloneria Morino”, progetto successivamente naufragato), prevede il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza definitiva del palazzo settecentesco, che attualmente versa in drammatiche condizioni conservative, e il successivo restauro finalizzato a restituire la piena funzionalità degli spazi.