Piemonte e Valle d’Aosta rafforzano la collaborazione: firmata l’intesa su sviluppo e settori strategici

Piemonte e Valle d’Aosta rafforzano la propria collaborazione istituzionale con l’obiettivo di consolidare il coordinamento su temi strategici di interesse comune. È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin.

L’intesa arriva dopo il confronto avviato lo scorso 23 dicembre, quando il presidente Cirio aveva fatto visita al Governo regionale valdostano, occasione nella quale era emersa la volontà di formalizzare un percorso di collaborazione più strutturato tra i due enti.

Alla base dell’accordo vi sono la vicinanza geografica tra Piemonte e Valle d’Aosta, la necessità di affrontare con strategie condivise problematiche e opportunità che coinvolgono le aree confinanti, ma anche la presenza di interessi comuni in diversi settori chiave. Un elemento particolarmente rilevante è inoltre rappresentato dal ruolo delle due Regioni come sede dei principali nodi transalpini di collegamento tra l’Italia, la Francia e l’Unione Europea.

Il protocollo prevede l’avvio di forme stabili di dialogo e cooperazione istituzionale, capaci anche di favorire relazioni tra enti locali, operatori economici e culturali e cittadini.

Molti gli ambiti interessati dalla collaborazione: viabilità e trasporti, protezione civile, sanità, cultura, turismo, ambiente e risorse naturali, agricoltura, politiche di sviluppo industriale, energia e cooperazione territoriale. L’accordo troverà applicazione concreta attraverso incontri periodici tra delegazioni delle due Regioni.

«Oggi diamo forma e ufficialità a un rapporto di collaborazione che è già nei fatti e che intendiamo rafforzare nell’interesse dei nostri sindaci e delle nostre comunità su temi strategici», ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio.

Cirio ha inoltre evidenziato il valore dell’intesa in vista delle future sfide di programmazione: «La collaborazione tra Regioni diventa ancora più strategica quando si parla di programmazione e questo accordo è particolarmente significativo anche in vista della prossima programmazione europea nella quale, su molti temi, potremo ragionare insieme per portare benefici ai nostri territori».

L’accordo punta quindi a creare una cornice stabile di cooperazione tra Piemonte e Valle d’Aosta, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le principali questioni di sviluppo, infrastrutture e competitività dei territori alpini.

