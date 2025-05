Controlli nel Vco: 9 denunciati, 5 patenti ritirate e 2 auto sequestrate nel fine settimana

Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e, con particolare riguardo, all’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i conducenti di veicoli.

Il bilancio è di 9 persone denunciate a piede libero, 5 patenti ritirate, 2 veicoli sequestrati e 2 persone segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno denunciato 3 automobilisti per guida in stato di ebrezza e atri 4 per essersi rifiutati di sottoporsi al test antidroga. Due di loro, risultati positivi a cannabinoidi e cocaina nei test preliminari su strada, hanno rifiutato di completare le analisi presso il Dea. Per tutti è scattato il ritiro della patente e in due casi anche al sequestro del veicolo.