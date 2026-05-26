"Alimentiamo la cura": un incontro su allergie e intolleranze

Prosegue il ciclo di incontri “Alimentiamo la cura”, promosso dal Centro perle famiglie del Ciss Ossola e rivolto ai genitori che desiderano approfondire i temi legati alla cura dell’alimentazione come strumento di cura della famiglia. Giovedì 28 maggio alle 17.30 il secondo incontro, presso la sede del Centro per le Famiglie (in via I Maggio) a Domodossola, si intitola “Allergie ed intolleranze alimentari: quali differenze ci sono” e sarà condotto dalla dottoressa Ambra Marianna Calamari, specialista in allergologia e immunologia clinica.

L’evento si inserisce nelle attività del Centro per le Famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. L’accesso al seminario può avviene previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 int.3 oppure l’indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.