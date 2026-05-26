Alto Piemonte, un’estate tra cultura, sport e sostenibilità con Sustainevents

Dallo sport estremo alle vette del Monte Rosa alla musica, alla danza e alle arti performative nei principali centri dell’Alto Piemonte: l’estate 2026 si apre all’insegna di Sustainevents, il progetto Interreg che mette al centro sostenibilità, inclusività e valorizzazione del territorio.

La stagione prende il via con la Monte Rosa SkyMarathon, in programma il 13 giugno, una delle competizioni di skyrunning più spettacolari d’Europa che si sviluppa fino a oltre 4.500 metri di quota tra ghiacciai e morene. Accanto alla gara principale trova spazio anche il progetto inclusivo AMAbilmente, dedicato ad atleti amputati con protesi, impegnati in un percorso assistito da guide e volontari.

L’evento sportivo conferma inoltre il percorso verso la certificazione di sostenibilità secondo la norma ISO 20121, a testimonianza di un approccio sempre più attento all’impatto ambientale e sociale delle manifestazioni.

Sul fronte culturale, torna il Viotti Festival Estate, in programma dal 6 giugno al 29 agosto tra Vercelli e Alagna, con un ricco calendario di concerti che vedrà protagonisti artisti e giovani talenti della scena musicale internazionale.

A Verbania e sul Lago Maggiore il Cross Festival, dal 12 al 21 giugno, trasformerà il territorio in un palcoscenico diffuso dedicato alla danza e alla performance contemporanea, con nuove sezioni dedicate anche alla musica elettronica e alla condivisione degli spazi culturali.

Dal 26 al 28 giugno sarà invece la volta di SPHERA, progetto ospitato a Crevoladossola che unisce arte, natura e sperimentazione in un’esperienza immersiva ispirata ai principi del New European Bauhaus, con un programma che spazia tra musica, divulgazione, performance e attività all’aperto.

Il filo conduttore dell’intera stagione è la sostenibilità, intesa non solo come attenzione ambientale ma anche come inclusione sociale e sviluppo culturale condiviso. Un modello che coinvolge territori diversi tra Italia e Svizzera, promuovendo una visione integrata di turismo consapevole.