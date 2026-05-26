Festa della Repubblica: a Verbania una giornata di celebrazioni

Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella organizzata dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno, tra momenti istituzionali, iniziative culturali, musica e aperture straordinarie.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10 in piazza Garibaldi a Pallanza con la tradizionale cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica. Ad accompagnare l’evento sarà l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dell’Ente Musicale di Verbania.

Il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti con sullo sfondo lo storico piroscafo Piemonte, seguita dalla deposizione di una seconda corona nelle acque del Lago Maggiore proprio dal piroscafo, circondato dalle imbarcazioni delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Durante la cerimonia saranno letti il messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi delle autorità, seguiti dalla consegna delle onorificenze e dal benvenuto civico ai neomaggiorenni del Comune di Verbania.

Non mancherà anche una parte dimostrativa e informativa, curata dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile del Vco. Tra le 11.30 e le 12.20 sarà inoltre possibile visitare lo storico piroscafo Piemonte, attraccato a Pallanza.

Nel pomeriggio le celebrazioni si sposteranno a Villa Taranto, sede della Prefettura. Dalle 14.30 è prevista l’apertura del parco della Prefettura e dei saloni di rappresentanza, con la presentazione del video “Era il 1946”, realizzato dalla giornalista Mary Borri.

Ad accompagnare il momento sarà un’esibizione musicale dell’arpista Oriana Della Cha e della chitarrista Angela Centola. Per partecipare è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo della Prefettura. Per l’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria dei giardini dell’Ente Giardini Botanici, riservata ai cittadini residenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola. La giornata si concluderà alle 17.30, ancora a Villa Taranto, con il concerto dell’Ente Musicale di Verbania dedicato all’80° anniversario della Repubblica Italiana.