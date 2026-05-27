Guardia di finanza, il comandante regionale in visita al comando provinciale di Verbania

Nella giornata di ieri - martedì 27 maggio - il comandante regionale Piemonte Valle d’Aosta della guardia di finanza, generale divisione Giovanni Avitabile, si è recato in visita a Verbania al comando provinciale del corpo.

L’ufficiale generale, da cui dipendono tutti i reparti della guardia di finanza del Piemonte e della Valle d’Aosta, è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Antonio G. Garaglio, ed ha incontrato i comandanti dei reparti del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola e una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado a questi appartenenti.

Nel corso dell’incontro, l’autorità in visita istituzionale ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti esortando a proseguire nel quotidiano impegno a favore della collettività, a tutela dell’economia, del libero mercato e dei contribuenti onesti. Nella circostanza, il generale Avitabile ha voluto personalmente tributare il giusto riconoscimento ad alcuni militari che recentemente più si sono distinti in importanti operazioni di servizio sul territorio del Verbano Cusio Ossola, consegnando loro alcune ricompense di ordine morale.

Il comandante regionale ha, inoltre, incontrato una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ed ha poi proseguito la visita a Verbania recandosi a salutare il prefetto Matilde Pirrera e il procuratore della Repubblica Alessandro Pepè, con i quali si è intrattenuto, alle rispettive sedi, su importanti tematiche di comune interesse istituzionale ricevendo la stima e la considerazione delle autorità per il diuturno impegno dei finanzieri del Vco al servizio dei cittadini.