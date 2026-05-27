Successo a Domodossola per “Vota donna”, il musical dell’associazione Astra FOTO

Grandi risate e applausi scroscianti da parte del pubblico sabato per lo spettacolo portato in scena dall'associazione culturale Astra con gli allievi del corso di Musical.

La rappresentazione dal titolo “Vota donna” tratta dalla commedia greca di Aristofane “Le donne al Parlamento” è stata ospitata in un salone di casa don Gianni gremito ed ha rappresentato la conclusione del corso tenutosi a Domodossola.

L'opera racconta di un gruppo di donne ateniesi, guidate dall'astuta Prassagora, interpretata da Marina Oliva, che si travestono da uomini, applicano barbe finte e si infiltrano all'assemblea cittadina all'alba. Convincono poi gli uomini a votare a favore della proposta di affidare il governo della città alle donne, che a differenza dei politici del tempo vengono ritenute più sagge e capaci di gestire il bene comune.

Una volta al potere, le donne instaurano un nuovo ordine politico e sociale di stampo radicale e collettivista, riforme che riguardano anche i rapporti sessuali: Vengono abolite la proprietà privata e la ricchezza individuale. Hanno divertito il pubblico le interpreti femminili che hanno cantato hit di successo con barbe finte stoviglie e oggetti di uso comune come strumenti musicali, ma anche gli interpreti maschili si sono calati molto bene nel ruolo di uomini sottomessi e costretti a sottostare alle regole imposte dalle donne.

L'associazione Astra è nata lo scorso anno e organizza attività teatrali e corsi nel Vco con l’obiettivo di valorizzare l’arte e la cultura attraverso spettacoli, corsi e iniziative rivolte a tutte le età. Soddisfatto il regista Riccardo Nazzaroli che ha preparato e adattato lo spettacolo in collaborazione con la vocal coach Giulia Valentini.

“Il gruppo dei corsisti di musical - spiega il regista e presidente di Astra Nazzaroli - è stato ben affiatato e di età varie dai 56 agli 83 anni. Il teatro greco nasconde degli scogli non indifferenti però gli allievi sono stati tutti pronti ad accettare questa sfida con tanta energia soprattutto divertendosi”. Sul palco: Marina Oliva, Maria Gigante, Tiziana Giacometti, Patrizia Bollati, Gabriella Tacca, Maura Talamoni, Angela Comazzi, Anna Maria Candela, Beatrice Folghera, Alida Polla, Gianmauro Giorla, Franco Camanzi e Mauro Belli.



