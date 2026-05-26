Elezioni comunali: Uncem augura buon lavoro ai sindaci eletti e ringrazia chi conclude il proprio mandato

L’Uncem rivolge un messaggio di augurio ai sindaci eletti nelle consultazioni comunali svoltesi ieri e oggi, esprimendo al tempo stesso un sentito ringraziamento a tutti gli amministratori che concludono il proprio mandato.

"Buon lavoro ai sindaci eletti e alle amministrazioni comunali che i cittadini hanno scelto con il voto – si legge nella nota –. E grazie a tutti coloro che oggi concludono il proprio percorso dopo cinque, dieci o quindici anni di impegno. Grazie per aver messo a disposizione le proprie competenze, superando le solitudini nei Municipi. La Repubblica è loro indubbiamente grata".

Uncem sottolinea inoltre il valore della partecipazione democratica e rivolge un incoraggiamento ai candidati e alle candidate che saranno impegnati nei ballottaggi tra quindici giorni, evidenziando come la partecipazione al voto rappresenti un elemento fondamentale per rafforzare le istituzioni. "La partecipazione al voto rende più forte la democrazia – conclude l’associazione –. Buon lavoro a tutti i neoeletti".