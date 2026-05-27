“Non lasciamo nessuno indietro”, a Piedimulera un incontro sulle nuove povertà

Un incontro per riflettere sui nuovi fenomeni di povertà e marginalità sociale che stanno emergendo anche sul territorio del Verbano Cusio Ossola. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Non lasciamo nessuno indietro”, in programma mercoledì 27 maggio alle 17.30 al Salotto Anziani di via Boiti a Piedimulera.

L’evento è promosso dall’Ats del Vco in collaborazione con il Ciss Ossola e Caritas Domodossola, con il sostegno del Comune di Piedimulera e nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU. L’incontro sarà dedicato all’analisi e al contrasto delle nuove forme di disagio economico e sociale, spesso poco visibili ma sempre più diffuse. Nel materiale di presentazione dell’iniziativa si sottolinea infatti come “la povertà oggi non sia sempre evidente” e come spesso si nasconda “nelle pieghe della quotidianità di chi, fino a ieri, non avrebbe mai pensato di chiedere aiuto”.

A intervenire saranno Valentina Broggio, educatrice professionale, e Laura Fradelizio di Caritas Domodossola. L’introduzione sarà affidata ad Arianna Barboni, anche lei educatrice professionale. L’appuntamento vuole offrire uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza per comprendere meglio le trasformazioni sociali in corso e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema delle nuove povertà.