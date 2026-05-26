Acqua Novara.Vco: in arrivo nuovo servizio di rilevazione letture contatori

Acqua Novara.Vco S.p.A. comunica che, a partire da maggio 2026, il servizio di rilevazione delle letture dei contatori idrici su tutto il territorio gestito dall’azienda sarà affidato alla società F.imm Srl, con sede a Rovigo.

Il cambiamento rientra nel percorso di aggiornamento e miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza nelle attività di lettura e una comunicazione più immediata e semplificata con i cittadini.

Contestualmente, sono state aggiornate anche le modalità di autolettura sul sito istituzionale di Acqua Novara.Vco, pratica che rimane fondamentale per assicurare una corretta e puntuale fatturazione dei consumi.

Gli utenti potranno trasmettere la lettura del contatore attraverso diversi canali: lo sportello online e l’app dedicata (previa registrazione), il servizio telefonico automatico al numero 0425 475801 (interno 6), tramite Sms o WhatsApp al numero 342 9946496 oppure via e-mail all’indirizzo autolettureacquanovaravco@fmnn.com. Per la corretta registrazione della lettura è necessario indicare sempre la matricola del contatore, il codice cliente e il valore rilevato.