Svolta sugli alloggi Atc in Piemonte: una quota sarà riservata alle forze dell'ordine

Importante novità in Piemonte sul fronte dell’edilizia pubblica. È entrata in vigore la modifica alla normativa regionale che introduce una quota degli alloggi Atc riservata in via prioritaria al personale delle forze armate e delle forze dell’ordine. La misura consentirà ai militari in servizio sul territorio piemontese di partecipare ai bandi comunali per l’assegnazione degli alloggi senza i tradizionali vincoli previsti per l’edilizia residenziale pubblica. In particolare, non sarà richiesto l’Isee, non saranno previsti limiti di reddito e non sarà necessaria la residenza nel comune in cui viene pubblicato il bando.

Secondo quanto comunicato dall’associazione M.I.A. Patria, il provvedimento nasce da un lungo lavoro di confronto istituzionale con la politica regionale piemontese e punta a rispondere alle difficoltà abitative che interessano molti militari soggetti a frequenti trasferimenti di servizio. “La nuova norma rappresenta un cambiamento concreto per il personale in uniforme – spiega l’associazione – superando quegli ostacoli burocratici che per anni hanno escluso molti militari dall’accesso agli alloggi pubblici”.

M.I.A. Patria riferisce inoltre che la presidenza della regione Piemonte, nella persona del vicepresidente Marrone, ha fortemente riconosciuto il contributo dell’associazione nella costruzione del progetto normativo, ponendo particolare attenzione su ogni dettaglio mostrandosi sin da subito disponibile a sedersi a tavoli tecnici per confronto costruttivo.

Per supportare i militari interessati è stato istituito il nuovo “Dipartimento Alloggi Atc Piemonte”, struttura dedicata all’assistenza durante tutte le fasi della partecipazione ai bandi: dalla verifica dei requisiti fino all’assegnazione finale degli alloggi. Il dipartimento è già operativo e fornirà informazioni sui bandi attivi e di prossima apertura, oltre a supporto diretto nei rapporti con i comuni piemontesi. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo atc_piemonte@miapatria.org.