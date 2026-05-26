Concorso fotografico per il calendario 2027 del Parco Val Grande

Il Comune di Miazzina, in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande, promuove il concorso fotografico “Miazzina & Parco Nazionale Val Grande in uno scatto”, un’iniziativa aperta a cittadini, appassionati e visitatori con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso la fotografia.

Il progetto punta a valorizzare paesaggi, atmosfere e identità locali, trasformando gli scatti dei partecipanti in un racconto collettivo della Val Grande e del comune di Miazzina. Le immagini selezionate saranno protagoniste del calendario 2027 del Parco Nazionale della Val Grande e del calendario 2027 del Comune di Miazzina.

In particolare, le tre fotografie vincitrici e altre nove scelte dalla giuria tecnica saranno pubblicate nel calendario da tavolo del Parco. Per il calendario comunale saranno invece incluse le tre immagini vincitrici, la migliore foto Under 18 e le otto fotografie più votate dalla giuria popolare.

Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia, dedicata esclusivamente al territorio di Miazzina e del Parco, entro il 19 luglio all’indirizzo indicato dal Comune. Gli scatti dovranno mantenere un carattere autentico, senza manipolazioni invasive, raccontando in modo naturale il paesaggio e la sua identità.

Le opere pervenute saranno esposte dal 9 al 17 agosto presso la Sala Consiliare di Miazzina, trasformando il concorso anche in un momento di condivisione e partecipazione aperta alla cittadinanza.

Per il Comune di Miazzina l’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e territorio, invitando a osservare e raccontare il paesaggio con uno sguardo personale e consapevole. Anche dal Parco Nazionale della Val Grande viene sottolineato il valore partecipativo del progetto, che coinvolge direttamente le comunità locali nella costruzione di un calendario che diventa espressione collettiva del territorio e dei suoi valori.