Villadossola e la Valle Antrona accolgono don Luca Ariola

L'oratorio di San Domenico Savio e le comunità di Villadossola e della Valle Antrona il 30 maggio alle 18.00 nella chiesa di Cristo Risorto daranno il benvenuto a don Luca Ariola.

“Don Luca dai primi giorni di giugno - spiega il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel - presterà servizio a Villadossola e in Valle Antrona, occupandosi soprattutto della pastorale giovanile non solo nell’oratorio di Villadossola, ma anche nelle comunità della valle Antrona”.

Don Luca ha 33 anni, è stato ordinato il 18 aprile in cattedrale a Novara. È originario della comunità di Masera e prima di iniziare il suo cammino in seminario ha conseguito la laurea triennale in filosofia. Come seminarista ha prestato servizio presso le comunità parrocchiali di Borgomanero, Ornavasso e S. Antonio a Novara, mentre l’ultimo anno di diaconato, lo ha vissuto nella parrocchia di Grignasco. Il 30 maggio dopo la messa alle 18.00 seguirà un rinfresco in oratorio.