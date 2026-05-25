Giornata internazionale dei minori scomparsi, l’impegno della Polizia di Stato nel Vco

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte a famiglie, giovani e scuole.

La tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nelle attività di prevenzione e nel coordinamento delle ricerche in collaborazione con autorità giudiziaria, enti territoriali, associazioni e organizzazioni dedicate alla protezione dell’infanzia.

Per il 2026 la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Home Should Be Safe”, promossa dalla Fondazione Amber Alert Europe, con l’obiettivo di fornire strumenti utili ad adulti come genitori, insegnanti, allenatori, vicini di casa e operatori sanitari per riconoscere eventuali segnali di disagio o situazioni riconducibili a violenza domestica nei confronti dei minori.

La Polizia di Stato partecipa inoltre alla campagna della rete Global Missing Children’s Network, coordinata dal Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati, che gestisce il portale dedicato ai bambini scomparsi in collaborazione con il Servizio Centrale Anticrimine.

Entrambe le iniziative prevedono la diffusione di materiali multimediali attraverso i canali istituzionali della Polizia di Stato, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di agire tempestivamente in caso di scomparsa di un minore.

Le campagne informative rappresentano un momento di riflessione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie nel mondo e che richiede risposte rapide, coordinate ed efficaci. La Polizia di Stato ricorda infine che ogni segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima tempestività, senza sottovalutare alcun elemento.