Vogogna, occupano abusivamente un camper e aggrediscono i proprietari: denunciati due giovani

I carabinieri della stazione di Omegna hanno denunciato a piede libero un 27enne e un 21enne di origini nordafricane, irregolari in Italia e senza fissa dimora, per danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali.

Nel corso della scorsa domenica a Vogogna i proprietari sono andati a controllare il loro camper che avevano lasciato parcato in un terreno di loro proprietà per il periodo invernale. Giunti sul posto, hanno constatato la rottura di un finestrino laterale. All’interno c’era un giovane che stava utilizzando il camper come propria dimora. Il ragazzo, vistosi scoperto, ha tentato la fuga colpendo il proprietario con calci e pugni, ma è stato comunque fermato. Nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Omegna che ha faticato non poco a calmare il giovane.

Una rapida ispezione del camper ha permesso di confermare che lo stesso era usato da più persone, come dimostrato dalla presenza di diversi indumenti e avanzi di cibo. Mentre la coppia spiegava l’accaduto ai militari, è sopraggiunto un altro giovane che è stato indicato, dal primo, come un suo amico, anch’egli occupante abusivo del camper. I carabinieri hanno quindi fermato anche lui ed hanno accompagnato entrambi presso il comando provinciale di Verbania perché entrambi erano sprovvisti di documenti. Qui sono stati foto segnalati, risultando irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Durante la perquisizione uno dei due è stato trovato in possesso di 11,8 grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Verbania. Ad entrambi è stato notificato l’invito a presentarsi alla Questura di Verbania per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.