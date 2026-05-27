Caldo anomalo nel Vco: bollino rosso fino a giovedì

Non dà tregua l’anomala ondata di calore che da alcuni giorni sta colpendo tutta l’Italia, compreso il territorio del Vco. Temperature estive, decisamente inaspettate alla fine di maggio, con massime ben oltre i 30 gradi. Una situazione che rimarrà stabile fino a domani: secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte, infatti, bollino rosso fino alla giornata di giovedì 28 maggio, con le temperature che nel Vco raggiungeranno i 33 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 21 gradi.
Bollino arancione, invece, per venerdì 29 maggio, con le massime che si assesteranno comunque intorno ai 30 gradi.