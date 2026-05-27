Ornavasso, due lupi avvistati lungo le sponde del Toce

Da diverse ore circola su social un video che mostra due lupi che si aggirano indisturbati lungo l’argine del Toce nel comune di Ornavasso. Immagini che, come ormai sempre accade, hanno suscitato un ampio dibattito tra i cittadini, divisi tra chi chiede interventi immediati e chi invece ne difende il diritto di vivere in tranquillità, purché lontani dai centri abitati. Il video è stato condiviso sui social anche da alcuni politici locali, tra cui il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte, Alberto Preioni, che sostiene la necessità di interventi di contenimento.

Più cauto, invece, il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi: “Siamo consapevoli della presenza dei lupi sul nostro territorio, non si tratta certo di una novità. Come abbiamo sottolineato nell’incontro che abbiamo organizzato alcune settimane fa con gli esperti del Parco Nazionale Val Grande, attualmente gli esemplari presenti non costituiscono un pericolo. Se, invece, dovessero iniziare ad essere un problema e avvicinarsi all’uomo, allora si dovranno mettere in atto misure preventive”.