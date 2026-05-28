''Avere un territorio con 18 mila persone senza medico è un fallimento''

Prima l’analisi sulla situazione del territorio che attrae turisti ma che lamenta una sanità in difficoltà, poi l’affondo su chi rappresenta il Vco in Regione e, visto il fallimento della sanità, dovrebbe ‘’andare casa. Una richiesta legittima e per questo propongo che gli amministratori lo chiedano a gran voce’’.

Termina in modo scoppiettante l’incontro di Cappella Mellerio a Domodossola sul tema «Analisi critica sull'attuale realtà della sanità territoriale». L'evento, organizzato congiuntamente da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, per approfondire il dibattito sui servizi sanitari di prossimità nel territorio, presenti le capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte Sarah Di Sabato (M5S), Gianna Pentenero (Pd) e Alice Ravinale (Avs). Modererà i lavori Michela De Nicola, vice segretaria del Pd Vco.

Sala quasi piena, un’ora e mezza di confronto con vari interventi e, alla fine, quello di Francesco Gaiardelli, che si presenta come ex presidente del Distretto dei Laghi e ‘orgogliosamente’ esponente della minoranza di Macugnaga (paese dove ha appena perso le elezioni ndr).

L’ex presidente del Distretto dei Laghi traccia un bilancio della situazione del Vco e poi, facendo nomi e cognomi, attacca il sottosegretario in Regione Alberto Preioni, chiedendone le dimissioni.

‘’Nella mia analisi non c’è nulla di personale – dice Gaiardelli - ma se tu amministri un territorio e qui hai 18 mila persone senza un medico, per me questo è un fallimento. In un Verbano Cusio Ossola che poi, d’estate, presenta anche delle criticità enormi’’.

Quindi prosegue: ‘’Io ho gestito l’ente turistico distretto, me lo hanno dato in mano sei anni fa, ma se avessi fallito mi avrebbero dato dell’incapace e mi sarei dovuto dimettere. La politica deve capire che non si può scherzare sulla pelle della gente. I 18 mila utenti senza medico sono una cosa eclatante, una cosa seria. Non possiamo dire che la politica ha lavorato bene! Preioni di questo dovrebbe prenderne atto seriamente, facendo una autocritica''.