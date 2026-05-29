Ponte del 2 giugno, previsti 45 milioni di spostamenti sulle autostrade

L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno, sia di breve che di lunga percorrenza, con priorità per le località di mare. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate - ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme - nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le forze dell’ordine”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Gemme - è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro. Tutte le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Sappiamo quanto sia importante, per le famiglie e per chi si mette in viaggio, poter contare su una rete efficiente. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili”.

In vista del weekend il traffico si intensificherà già nella serata di oggi, venerdì 29 maggio. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9.00 alle 14.00, domenica 31 maggio dalle 9.00 alle 22.00 e martedì 2 giugno dalle 7.00 alle 22.00. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale.