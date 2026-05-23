Ferrovie svizzere, nuove tratte verso l’Italia: nel 2027 treno diretto Zurigo–Rimini in estate

Le Ferrovie federali svizzere Swiss Federal Railways rafforzano i collegamenti ferroviari con l’Italia a partire dal prossimo cambio orario del 13 dicembre, introducendo nuove tratte e modifiche all’offerta esistente.

La principale novità riguarda l’estate 2027, quando sarà attivato un treno diretto tra Zurigo e Rimini, pensato per collegare la Svizzera con la Riviera romagnola durante la stagione turistica. Il collegamento sarà operativo nei mesi estivi e rientra nel piano di potenziamento dei servizi internazionali annunciato oggi dall’azienda.

Sempre sul fronte dei collegamenti tra Svizzera e Italia, le Ffs potenzieranno anche la tratta tra Zurigo e Venezia Venice, che passerà da una a due corse giornaliere per direzione. Inoltre, uno dei collegamenti attualmente attivi via Lugano verrà prolungato fino alla città lagunare.

Tra le modifiche previste, il treno Basilea–Lucerna–Milano Milan terminerà la corsa a Lugano a causa della limitata disponibilità di tracce ferroviarie. In direzione opposta, invece, resterà attivo il collegamento diretto tra il capoluogo lombardo e Basilea.

Cambiamenti anche per il collegamento Zurigo–Firenze, che verrà limitato fino a Bologna durante tutto l’anno, ma sarà esteso fino a Rimini nei mesi estivi, garantendo così un accesso diretto alla costa adriatica.

Rimane invece confermato tutto l’anno il treno Zurigo–La Spezia via Genova, mentre viene eliminato il prolungamento stagionale del fine settimana verso Livorno.