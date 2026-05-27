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Viabilità e trasporti | 27 maggio 2026, 17:34

Lavori notturni sulla Statale 33 del Sempione ad Ornavasso: chiusura e deviazioni nella notte tra giovedì e venerdì

Anas interviene sulla carreggiata in direzione sud/Milano: traffico deviato allo svincolo di Anzola d'Ossola dalle 22:00 di giovedì 28 maggio alle 6:00 di venerdì 29 maggio

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla Statale 33 "del Sempione" per un tratto all'altezza di Ornavasso (km 102), lungo la carreggiata in direzione sud/Milano.

Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, la carreggiata in direzione sud/Milano sarà chiusa al traffico all'altezza di Anzola d'Ossola dalle 22:00 di giovedì 28 maggio alle 6:00 del giorno successivo, venerdì 29 maggio. Durante la chiusura, la circolazione sulla quattro corsie sarà provvisoriamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Anzola d'Ossola, con rientro allo svincolo di Ornavasso (ingresso A26).

L'intervento è stato programmato in orario notturno per contenere il più possibile i disagi alla circolazione locale.

Redazione

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