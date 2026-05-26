Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana in corso.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona Toce, dello svincolo libero di Meina, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 26 maggio. Uscita consigliata a Carpugnino.

Chiusura del nodo A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 26 maggio. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro alla medesima stazione.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 26 maggio. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.

Chiusura delle entrate dello svincolo libero di Meina, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 27 maggio. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Carpugnino.

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di giovedì 29 e venerdì 29 maggio. Uscita obbligatoria a Verbania e possibile rientro a Baveno.

Tra allacciamento A4/A26 e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 28 maggio. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Cantieri di deviazione permanente:

Tra allacciamento A26/A4 e Romagnano Sesia/Ghemme in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 136+700 e 143+800, in modalità permanente da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 186+300 e 181+700 in modalità permanente fino a giovedì 28 maggio.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 181+600 e 183+700 in modalità permanente fino a giovedì 28 maggio.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, nell’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova alla pkm 23+200, in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.