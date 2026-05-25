Linea Milano-Domodossola, tornano i cantieri estivi: dal 30 maggio nuovi stop ai treni e bus sostitutivi

Nuovi disagi in vista per pendolari, viaggiatori e turisti sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola. Trenord ha annunciato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento tecnologico che interesseranno la linea anche durante l’estate 2026, con modifiche alla circolazione dei treni e l’attivazione di servizi sostitutivi.

Il primo stop scatterà già nel prossimo fine settimana, sabato 30 e domenica 31 maggio, quando la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Rho e Gallarate.

Per limitare l’impatto sui viaggiatori, Trenord attiverà autobus sostitutivi. Gli orari e i dettagli del servizio saranno consultabili sul sito dell’azienda ferroviaria. Restano però inevitabili i disagi, soprattutto in un periodo caratterizzato dall’aumento dei flussi turistici verso il Lago Maggiore e il territorio del Verbano Cusio Ossola, con un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza.

Ma quello di fine maggio sarà soltanto il primo di una lunga serie di interventi programmati tra giugno e luglio. Secondo il calendario comunicato, da domenica 7 a sabato 13 giugno l’interruzione interesserà il tratto ferroviario compreso tra Arona e Domodossola.

Successivamente, da domenica 14 giugno a domenica 19 luglio, la sospensione della circolazione riguarderà la tratta tra Domodossola e Arona, con modifiche significative per oltre un mese ai collegamenti ferroviari lungo l’asse internazionale.

L’ultima fase dei lavori è prevista da lunedì 20 luglio a domenica 26 luglio, quando il cantiere verrà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Anche in questo caso saranno predisposti servizi sostitutivi su gomma.