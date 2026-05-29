 / Attualità

Attualità | 29 maggio 2026, 16:14

Distretto dei Laghi, nuovo press tour tra Vco e Novarese: giornalisti di testate nazionali promuovono il territorio

Dal lago d’Orta all’Ossola, tre giorni di esperienze tra natura, outdoor e tradizioni locali: confermato il valore strategico della promozione turistica

Distretto dei Laghi, nuovo press tour tra Vco e Novarese: giornalisti di testate nazionali promuovono il territorio

Il Distretto Turistico dei laghi, Monti e Valli dell’Ossola ha promosso un press tour di tre giorni nel Vco e Novarese, svoltosi dal 27 al 29 maggio. È stata l’occasione per mettere in mostra, davanti a giornalisti di testate nazionali, le bellezze della zona e ricevere ulteriore conferma della forte attrattività dei nostri territori. 

Un appuntamento, quello del press tour, che da cinque anni a questa parte è ormai diventato consuetudine per l’Atl. Dagli uffici di Stresa spiegano che “simili iniziative servono a raccontare i nostri territori, laghi e monti, offrendo loro una vetrina importante su riviste a tiratura nazionale. In questa esperienza – si legge nella nota – abbiamo toccato tra l’altro il lago d’Orta con l’Adventure Park di Ameno, effettuato passeggiate nei boschi circostanti e visite presso le aziende agricole locali, ci siamo diretti a Domobianca e all’Alpe Lusentino, con tappa alle terme di Bognanco e presso la libreria alpe Colle”. 

Di particolare significato, poi, la camminata lungo un tratto della linea Cadorna e l’adrenalinica esperienza di volo sulla Zip-line. Al termine dell’appuntamento nel Vco e Novarese, i professionisti dell’informazione che hanno partecipato al press tour di maggio 2026 e che durante la tre giorni hanno avuto modo di incontrare il presidente della Atl Francesco Gaiardelli e membri del consiglio direttivo, hanno manifestato la loro piena soddisfazione. “Il nostro territorio – conclude il comunicato del Distretto – viene considerato dagli operatori altamente attrattivo”.

comunicato stampa a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore