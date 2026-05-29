Distretto dei Laghi, nuovo press tour tra Vco e Novarese: giornalisti di testate nazionali promuovono il territorio

Il Distretto Turistico dei laghi, Monti e Valli dell’Ossola ha promosso un press tour di tre giorni nel Vco e Novarese, svoltosi dal 27 al 29 maggio. È stata l’occasione per mettere in mostra, davanti a giornalisti di testate nazionali, le bellezze della zona e ricevere ulteriore conferma della forte attrattività dei nostri territori.

Un appuntamento, quello del press tour, che da cinque anni a questa parte è ormai diventato consuetudine per l’Atl. Dagli uffici di Stresa spiegano che “simili iniziative servono a raccontare i nostri territori, laghi e monti, offrendo loro una vetrina importante su riviste a tiratura nazionale. In questa esperienza – si legge nella nota – abbiamo toccato tra l’altro il lago d’Orta con l’Adventure Park di Ameno, effettuato passeggiate nei boschi circostanti e visite presso le aziende agricole locali, ci siamo diretti a Domobianca e all’Alpe Lusentino, con tappa alle terme di Bognanco e presso la libreria alpe Colle”.

Di particolare significato, poi, la camminata lungo un tratto della linea Cadorna e l’adrenalinica esperienza di volo sulla Zip-line. Al termine dell’appuntamento nel Vco e Novarese, i professionisti dell’informazione che hanno partecipato al press tour di maggio 2026 e che durante la tre giorni hanno avuto modo di incontrare il presidente della Atl Francesco Gaiardelli e membri del consiglio direttivo, hanno manifestato la loro piena soddisfazione. “Il nostro territorio – conclude il comunicato del Distretto – viene considerato dagli operatori altamente attrattivo”.