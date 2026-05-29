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Attualità | 29 maggio 2026, 18:00

Infanzia e servizi: il Vco brilla tra le migliori province d’Italia

Nella sesta edizione dei tre indici generazionali de Il Sole 24 Ore, la provincia si conferma tra le migliori d’Italia con 504 punti complessivi. Bene scuola, sport e spazi abitativi, criticità su pediatri e servizi di prossimità

Infanzia e servizi: il Vco brilla tra le migliori province d’Italia

Il benessere delle diverse fasce d’età passa sempre più dalla disponibilità di relazioni sociali, servizi di prossimità e opportunità distribuite sul territorio. È questa la chiave della sesta edizione degli indici generazionali sulla qualità della vita elaborati da Il Sole 24 Ore, che analizzano 60 indicatori provinciali dedicati a bambini, giovani e anziani.

L’indagine, presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento, fotografa un Paese in profonda trasformazione demografica: secondo le stime Istat, nei prossimi dieci anni i bambini tra 0 e 14 anni diminuiranno fino al 19%, i giovani si ridurranno soprattutto nel Mezzogiorno e gli anziani aumenteranno del 19%. In questo contesto, la capacità dei territori di garantire servizi, istruzione e assistenza diventa un fattore decisivo.

Tra le province analizzate, il Verbano-Cusio-Ossola si colloca al decimo posto in Italia con 504 punti complessivi, confermandosi tra le realtà più performanti a livello nazionale nella qualità della vita per fasce generazionali.

L’analisi dei singoli indicatori restituisce un quadro articolato. Il territorio si distingue in positivo per alcuni elementi strutturali: è nono in Italia per spazio abitativo medio (96,8 mq per nucleo familiare), ottavo per la presenza di edifici scolastici con mensa (63,4%) e mostra buoni risultati anche su verde attrezzato (28° posto) e giardini scolastici (13°). Molto elevata anche la disponibilità di infermieri pediatrici, dove il VCO raggiunge il secondo posto nazionale.

Buoni segnali arrivano anche da scuola e formazione: la partecipazione al sistema scolastico dei bambini tra 4 e 5 anni è sopra la media nazionale (97%), mentre risultano contenute le competenze numeriche e alfabetiche non adeguate rispetto ad altri territori.

Restano però alcune criticità. Tra le più evidenti ci sono la scarsa copertura dei servizi di prossimità raggiungibili in 15 minuti (92° posto), la bassa presenza di pediatri (106° posto) e la limitata disponibilità di edifici scolastici con palestra (96°). Anche l’accesso ai servizi per l’infanzia, come asili nido e servizi comunali, si mantiene sotto la media nazionale.

a.f.

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