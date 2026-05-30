Rally Valli Ossolane: tra Baveno-Stresa, Crodo e Druogno le prove raccontate da Igor Iani

Il 62° Rally Valli Ossolane si prepara a riportare i motori al centro del Verbano Cusio Ossola, con un’edizione 2026 che sarà valida come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger. La gara è in programma sabato 13 e domenica 14 giugno, con iscrizioni aperte fino a venerdì 5 giugno, e sta già registrando grande interesse tra equipaggi e appassionati.

A raccontare nel dettaglio alcune delle prove speciali più attese è Igor Iani, giovane protagonista del panorama rallistico nazionale e profondo conoscitore del territorio ossolano, che ha analizzato i tracciati attraverso i filmati on board resi disponibili dall’organizzazione.

La prova “Baveno-Stresa” (6,60 km) si presenta come un tracciato veloce e scorrevole, caratterizzato da un avvio su strada più stretta nella zona della Rampolina e da un successivo allargamento su carreggiata a due corsie. Un percorso fluido, dove la precisione di guida e la pulizia delle traiettorie saranno determinanti per mantenere un’alta velocità media lungo tutta la speciale.

La “Crodo” (9,50 km) offre invece un profilo più tecnico e variegato. Dopo un avvio ricco di tornanti, la prova attraversa centri abitati e introduce chicane artificiali, alternando tratti guidati a sezioni più veloci. La parte finale in discesa, con ulteriori cambi di ritmo e due tornanti conclusivi, richiederà grande attenzione e gestione del mezzo.

Più breve ma altamente spettacolare la “Druogno” (1,60 km), una prova show caratterizzata da inversioni, bivi artificiali e continui cambi di direzione. Il tracciato, ricavato anche su pista ciclabile e piazzali, è pensato per il pubblico e per garantire massima spettacolarità, dove ogni errore può risultare decisivo.