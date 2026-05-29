Domodossola, al via il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il comune di Domodossola informa i cittadini che, a partire dal 1° giugno, aprirà il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande potranno essere presentate fino alle 12.00 del 17 luglio.

I moduli e il materiale necessario per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del comune. Le domande possono essere inviate tramite Pec (del richiedente o di un appartenente al nucleo familiare del richiedente) all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, consegnate a mano all’ufficio protocollo del municipio (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00), oppure inviate tramite raccomandata A/R indirizzata al comune di Domodossola, piazza Repubblica dell’Ossola 1.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Casa del comune di via Roggia dei Borghesi all’indirizzo ufficiocasa@comune.domodossola.vb.it o al numero 0324 492218 (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00).