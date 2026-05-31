Ponte del 2 Giugno, Cna Turismo: 22 milioni in viaggio e giro d’affari da 9 miliardi

Saranno circa 22 milioni i turisti e i gitanti in movimento in occasione del ponte del 2 Giugno, per un giro d’affari vicino ai 9 miliardi di euro. È quanto emerge dalle stime di Cna Turismo e Commercio, che registrano un lieve incremento rispetto allo scorso anno, favorito anche dalle buone condizioni meteo che stanno trasformando il lungo weekend in un anticipo delle vacanze estive.

Tra le destinazioni più richieste spiccano mare e laghi, scelti da circa la metà dei viaggiatori. Dalle riviere ligure e romagnola alle coste di Puglia, Sicilia e Sardegna, cresce anche l’interesse per il turismo lacuale, con i laghi di Garda, Como e Maggiore tra le mete principali. Per il Piemonte, riflettori puntati sulle località del Lago Maggiore come Stresa e Verbania, ma anche sul Lago d’Orta.

Più di un quarto dei vacanzieri opterà invece per città e borghi d’arte. Tra le mete più gettonate figurano Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. Un altro 20% sceglierà la montagna e le aree verdi, dalle Dolomiti all’Appennino, passando per i parchi naturali del Centro-Sud e le isole.

Secondo Cna Turismo e Commercio saranno oltre 15 milioni le persone che trascorreranno almeno una notte fuori casa, tra strutture ricettive e seconde abitazioni. A sostenere il movimento turistico contribuirà anche la presenza di circa 6 milioni di visitatori stranieri.

L’associazione evidenzia inoltre il consolidamento del modello del “turismo tutto l’anno”, capace di integrare balneare, cultura, outdoor e benessere in un’offerta diffusa lungo l’intero territorio nazionale.