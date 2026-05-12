Tra-Me – Tracce di Meraviglie: un educational tour tra Piemonte e Canton Ticino FOTO

Si è svolto nelle giornate del 10 e 11 maggio l’educational tour promosso nell’ambito del progetto Tra-Me – Tracce di Meraviglie, iniziativa Interreg cofinanziata dall’Unione Europea, nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e ambientale lungo l’antica Via Francisca Novarese, itinerario che collega Italia e Svizzera. Un viaggio pensato per professionisti della comunicazione, giornalisti e content creator, con l’obiettivo di far vivere in prima persona il territorio e trasformarlo in racconto autentico.

L’educotour ha coinvolto giornalisti e content creator selezionati, chiamati a esplorare e raccontare un’area ricca di identità, dove storia, natura e tradizioni si intrecciano. Il percorso ha toccato alcune delle tappe più rappresentative tra Piemonte e Canton Ticino: Domodossola, Malesco e Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo e Intragna e Locarno nelle Centovalli svizzere. Un itinerario che attraversa borghi, musei e paesaggi, offrendo una visione completa di un territorio ancora poco conosciuto ma di straordinario valore. Durante le due giornate, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva fatta di viaggi panoramici a bordo della Vigezzina-Centovalli, visite guidate a musei e luoghi simbolo del territorio, incontri con realtà locali e testimonianze dirette, esperienze enogastronomiche legate alla tradizione. Dalla scoperta della Valle dei Pittori alla visita del Museo della Pietra Ollare di Malesco, fino ai musei di Santa Maria Maggiore e al suggestivo scenario del Santuario della Madonna del Sasso a Locarno, il programma ha permesso di entrare in contatto con l’anima più autentica di questi luoghi.

L’educotour si inserisce nel più ampio progetto Tra-Me – Tracce di Meraviglie, che mira a trasformare le tracce del passato in una destinazione turistica diffusa, capace di valorizzare un patrimonio condiviso tra Italia e Svizzera. Attraverso il racconto di arte, devozione, tradizioni e paesaggi, il progetto costruisce una narrazione contemporanea di un’identità alpina comune, superando i confini geografici.