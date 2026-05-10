Capitale Rurale Italiana 2026, aperte le candidature per il premio dedicato ai comuni del turismo sostenibile

Sono ufficialmente aperte le candidature per l’edizione 2026 della “Capitale Rurale Italiana”, il progetto promosso da Feries, società leader in Italia nel settore della ricettività rurale e dei territori e proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa punta a valorizzare i comuni italiani capaci di distinguersi nella promozione di un modello di turismo autentico, diffuso e sostenibile, fondato sull’identità locale, sulle tradizioni e sul ruolo delle comunità.

Il progetto si rivolge ai comuni con meno di 15mila abitanti che investono nella valorizzazione della cultura del territorio, dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’accoglienza diffusa. Le candidature potranno essere presentate fino al 5 luglio 2026.

“Ogni comune custodisce un patrimonio unico di storie, competenze e identità – ha commentato Fabrizio Begossi, amministratore delegato di Feries –. Con il progetto Capitale Rurale Italiana vogliamo dare visibilità a quei territori che scelgono di investire nel proprio potenziale, sviluppando modelli di turismo autentici, inclusivi e profondamente connessi alle comunità locali, spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali”.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Feries conferma così il proprio impegno nella promozione dell’Italia meno conosciuta, sostenendo una rete di amministrazioni locali che puntano a uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente, delle persone e delle tradizioni.

Nelle prime due edizioni il riconoscimento era stato assegnato a Pescasseroli, borgo montano in provincia dell’Aquila vincitore nel 2024, e a Rotonda, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, premiata nel 2025 dal ministro del Turismo durante gli Stati Generali del Turismo dei Territori, il forum annuale promosso da Feries dedicato al turismo rurale ed esperienziale.

Anche per il 2026 sarà proprio questo appuntamento nazionale a fare da cornice alla proclamazione della nuova Capitale Rurale Italiana, rafforzando il legame tra il progetto e il confronto sui temi dello sviluppo locale e della valorizzazione dei territori.

Tra tutte le candidature ricevute, un team di esperti di Feries selezionerà una shortlist di comuni finalisti. La scelta del vincitore sarà poi affidata alla community dei viaggiatori attraverso una votazione online. Feries, che dal 2018 fa parte del gruppo internazionale HomeToGo, gestisce oltre 100mila strutture tra agriturismi, appartamenti, ville e chalet, con un’offerta rivolta a più di 20 milioni di turisti ogni anno.