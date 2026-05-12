Passa in consiglio la mozione della minoranza sulla riqualificazione turistica

E' passata, nell'ultimo consiglio comunale ad Antrona Schieranco, la mozione sul turismo proposta dalla minoranza. Mozione che ha raccolto sei voti favorevoli: quindi la minoranza ed alcuni consiglieri di maggioranza che hanno detto ‘sì’ al documento che richiamava l’importanza del turismo per il piccolo centro montano.

Cristian Pirazzi, capogruppo dell’opposizione, ha evidenziato i punti importanti pe rlo sviluppo turistico del paese. In primis il ruolo del campeggio Le Betulle, che sorge lungo la vecchia strada che sale al lago. Pirazzi ha rimarcato come i dati abbiamo ‘’ fatto emergere che nella stagione 2025, da aprile a ottobre, le presenze in campeggio siano state 2437, esclusi gli stanziali che registrati sono 128: i quali hanno casette di proprietà e vengono su nel periodo di apertura quando vogliono. I dati dell’istituto nazionale ricerche turistiche dicono che l'indotto medio giornaliero, escluso in pernottamento, si aggira intorno ai 45€ pro capite, portando un afflusso alle casse delle attività commerciali del paese pari a 109.665 euro a stagione. Il nostro campeggio nei periodi luglio e agosto è sempre pieno quindi necessita di un ampliamento strutturale, con l'aggiunta di una nuova ala, un ampliamento che porta all'aumento dell'indotto per i nostri bar ristoranti, botteghe ecc, arrivando con 5000 pernottamenti a 225.000 euro; inoltre porta alla possibilità delle nascita di altre attività commerciali e di servizio in paese, alla creazione interna al campeggio di altri posti di lavoro e alla maggior stabilità per le attività esistenti, riducendo il rischio di chiusura e favorendo il ricambio generazionale. Il campeggio è un importante motore economico del nostro paese dove il comune percepisce anche un affitto annuale’’. Da qui, secondo la minoranza, la necessità di ampliare il campeggio.

Sostenendo come il turismo che gravita su Antrona ‘’prediliga camminate in totale autonomia e non molto impegnative a causa della presenza di famiglie con bambini’’ proponendo alcune vie tematiche ‘’dove i nostri residenti e turisti possono passeggiare e nell'ultimo caso allungare la permanenza media e dare anche la possibilità alle scolaresche di fare attività didattica nella natura incontaminata del nostro paese’’.

Un programma che, secondo la minoranza, necessiterebbe anche di un infopoint aperto almeno 6 mesi l'anno.

Quindi maggior attenzione anche alla pista di pattinaggio che ‘’andrebbe risistemata senza eccedere negli investimenti. I biglietti hanno portato a 5219 euro di entrate e le uscite sono state 5047 euro; la nostra proposta è quella di non investire centinaia di migliaia di euro in serpentine che non sono sostenibili ma di abbellire la pista, ristrutturarla in alcune sue parti e continuare ad utilizzarla con ghiaccio naturale, magari incrementando la cooperazione sociale per permettere a tutti i residenti della Valle di entrare gratis, non gravando almeno per lo svago sulle tasche dei nostri concittadini''.

Mozione che ha convinto solo in parte la maggioranza. ‘’Il turismo è importante – spiega il sindaco Franco Borsotti – ma su alcuni punti della mozione non eravamo d’accordo. Siamo favorevoli alla creazione dell’Info point e sui percorsi tematici. Eravamo perplessi sulla situazione del campeggio. A nostro modo di vedere per quanto proposto occorrerebbe attingere a notevoli contributi ed inoltre la mozione preveda che fosse il gestore ad intervenire ma credo ci vogliamo notevoli risorse’’.