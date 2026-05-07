La Cascata del Toce riapre al pubblico per la stagione estiva

Aprirà martedì 2 giugno la Cascata del Toce, che rimarrà poi aperta per tutta la stagione estiva, fino a domenica 27 settembre, dalle 10.00 alle 16.00.

Nel corso della stagione sono previsti orari di apertura differenziati: sabato 6 e 13 giugno dalle 11.30 alle 13.30; domenica 7 e 14 giugno dalle 10.00 alle 16.00. dal 15 giugno al 20 settembre, poi dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30 mentre la domenica dalle 10.00 alle 16.00. da sabato 8 a martedì 18 agosto, invece, sempre dalle 10.00 alle 16.00.

Sono inoltre previste aperture straordinarie: sabato 11 luglio dalle 9.00 alle 17.00, venerdì 28 agosto dalle 8.00 alle 10.00; sabato 12 settembre dalle 11.30 alle 17.00.