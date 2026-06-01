Nel Vco l'estate meteorologica inizia con l'allerta gialla per temporali

Inizia oggi, 1° giugno, l'estate meteorologica, che finirà il 31 agosto, per una durata complessiva di 92 giorni. E inizia con un'allerta che oggi riguarda solo il nord del Piemonte ma che, già da domani, si estenderà a buona parte della regione, toccando anche la provincia del Verbano Cusio Ossola. Per la giornata di domani, 2 giugno, sono attesi violenti temporali attesi , con probabili locali grandinate e raffiche di vento. Mercoledì tempo in miglioramento.

Ma che estate ci attende in Piemonte?

È previsto un inizio estate più mite e umido, poi le temperature sono attese in progressivo aumento e le precipitazioni in diminuzione.

Tendenza dell’andamento di temperatura e precipitazioni previste per i prossimi tre mesi estivi ingrandita

Le valutazioni effettuate si basano su prodotti e servizi disponibili su Copernicus-C3S. Tale piattaforma fornisce le previsioni stagionali elaborate a partire da nove diversi modelli, sviluppati da centri meteorologici nazionali; sulla base di questi, Arpa Piemonte emette un aggiornamento, basando le valutazioni anche sul multimodel elaborato dai precedenti nove modelli.

Temperature

L’anomalia calda sembra essere più intensa sull’Europa centro-orientale e più debole sui Paesi che si affacciano sull’Atlantico. I valori sono previsti in progressivo aumento nel corso della stagione, per raggiungere il loro massimo in agosto.

Precipitazioni

L’anomalia delle precipitazioni, per l’intero trimestre, mostra valori vicini, o prevalentemente inferiori, alla media del periodo su gran parte dell’Europa.

Analizzando l’andamento mensile, si osserva un’iniziale maggior piovosità a giugno, che si attenua nel corso dell’estate.

In ogni modo, vista l’energia presente in atmosfera nei mesi più caldi, saranno comunque sempre possibili temporali anche di forte intensità

NEL DETTAGLIO

Le mappe di temperatura mostrano una generale anomalia positiva sul Piemonte. Tuttavia, vanno considerati i fattori sinottici già espressi nell’introduzione, che determinano sostanziali differenze nei tre mesi estivi.

Il mese di giugno risulta il meno caldo, con quasi la metà dei modelli considerati che indica valori nella media del periodo. I restanti modelli si dividono tra un’anomalia debolmente positiva e nessun segnale significativo. Questo potrebbe essere verosimilmente legato alla relativa maggior instabilità, descritta nella sinottica.

A luglio si osservano i primi segnali di un aumento termico generalizzato, tuttavia l’arco alpino occidentale sembra ancora escluso dall’anomalia più spiccata. Osservando la probabilità di scenario della temperatura, vediamo infatti che quasi la metà dei modelli prevede un periodo più caldo della media climatologica e più del 30% dei modelli anche molto più caldo.

Ad agosto l’anomalia termica raggiunge il valore massimo, come mostrato da oltre l’80% dei modelli, di cui più della metà fornisce indicazioni di un periodo molto più caldo della media.

A scala regionale giugno mostra buoni segnali di precipitazione, con tre modelli su nove che prevedono un mese più piovoso della media e due nella media. In luglio le mappe mostrano condizioni più secche, pur mantenendo un debole segnale di precipitazioni lievemente sopra la media, probabilmente legato alla prima decade. Agosto al momento risulta il mese più secco dell’estate, con sette modelli (su nove) che indicano questa tendenza.