Anziani nel Vco: 90° posto in Italia, pesa la carenza di servizi di prossimità e assistenza sanitaria

La qualità della vita degli anziani nel Verbano-Cusio-Ossola si colloca nelle parti basse della classifica nazionale elaborata da Il Sole 24 Ore, con la provincia al 90° posto e un punteggio complessivo di 331. Un risultato che evidenzia un sistema di welfare a due velocità: da un lato alcune buone prestazioni assistenziali, dall’altro importanti carenze nella rete dei servizi territoriali.

Tra gli aspetti positivi spicca l’assistenza domiciliare, dove il Vco si colloca al 18° posto in Italia, con una spesa pubblica tra le più elevate per ogni residente over 65. Buona anche la disponibilità di posti letto nelle RSA, che posizionano la provincia al 28° posto nazionale, segnale di una discreta capacità di accoglienza nelle strutture residenziali.

Sul fronte sociale, gli utenti dei servizi comunali over 65 risultano sopra la media (28° posto), indicando una certa partecipazione ai servizi pubblici di base. Anche alcuni indicatori sanitari mostrano elementi di tenuta, come la presenza di medici specialisti, pur inferiore alla media nazionale ma non tra le peggiori.

Tuttavia, il quadro complessivo è segnato da diverse criticità. Uno dei dati più problematici riguarda l’accessibilità ai servizi di prossimità: il Vco è al 100° posto per la quota di over 70 che può raggiungere a piedi servizi sanitari e assistenziali in 15 minuti, e in posizioni molto basse anche per servizi alla persona (84° posto) e commercio (89° posto). Un elemento particolarmente rilevante in un territorio con forte dispersione abitativa.

Critica anche la dotazione sanitaria: la provincia è al 75° posto per geriatri e al 73° per posti letto ad elevata assistenza, mentre la presenza di infermieri e medici specialisti risulta inferiore alla media nazionale. Sul piano sociale, si registrano inoltre valori bassi per partecipazione civile degli over 50 e disponibilità di spazi come biblioteche e orti urbani. Unico dato nettamente negativo in cima alla classifica è quello legato all’inquinamento acustico, dove il Vco si colloca al 106° posto, segnalando una forte incidenza di esposti da parte dei cittadini.