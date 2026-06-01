Festa della Repubblica a Verbania, cerimonia tra memoria, musica e onorificenze

Martedì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, data che costituisce principio fondativo del nostro patrimonio culturale, sociale e politico e che perpetua valori e sentimenti che uniscono tutto il popolo italiano e che celebra gli ottanta anni dal voto referendario che sancì la scelta del modello repubblicano.

In tale occasione, considerate le previsioni meteo avverse, la celebrazione della cerimonia provinciale ufficiale della Festa della Repubblica si terrà in due distinte fasi.

A partire dalle ore 10:00, presso il monumento ai Caduti sul lungolago di Verbania Intra, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, verrà deposta una prima corona d’ alloro in onore al sacrificio dei caduti dei comuni dell’entroterra della nostra Provincia, e a seguire, dallo storico piroscafo “Piemonte”, verrà depositata nelle acque del Lago Maggiore una seconda corona d’alloro, in onore ai caduti dei comuni rivieraschi del Verbano e del Cusio.

Terminata la deposizione delle due corone d’alloro, la cerimonia proseguirà poi presso il Teatro “Il Maggiore” di Verbania Pallanza, alla presenza del picchetto interforze, caratterizzato dalla presenza di una rappresentanza del 1° Reggimento Nizza Cavalleria di stanza a Bellinzago Novarese (NO), dei Vessilli e dei Gonfaloni delle Associazioni Combattentistiche ed Arma provinciali e delle città medagliate del nostro territorio.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguiranno gli interventi delle Autorità civili, la consegna dei diplomi dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ed il benvenuto civico ai neo-maggiorenni di Verbania, ai quali verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana e da cui leggeranno qualche articolo ai presenti.

Il tutto, sarà impreziosito da brevi interventi musicali a cura dell’arpista Oriana della Cha e della chitarrista Angela Centola, nonché dalla presentazione del video “Era il 1946”, in cui la giornalista Mary Borri intervista le sorelle domesi ultracentenarie Mariuccia e Giuseppina Viarana, e del video “Innovativo l’Italia sia adesso”, con cui i ragazzi del sud abbracciano i ragazzi del nord.

La giornata poi, per chi lo desiderasse, proseguirà con la visita, a partire dalle 14:30, del parco e dei saloni di rappresentanza di Villa Taranto, sede della Prefettura del Verbano Cusio Ossola, e terminerà presso il Teatro “Il Maggiore” a partire dalle 17:30 con il concerto a cura dell’Ente Musicale di Verbania.



Saranno sei i Diplomi dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” consegnati.

Ecco chi sono:



Il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri (riserva) Massimiliano Caretti è insignito del titolo di Cavaliere. Arruolatosi nell’Arma nel 1984, ha dapprima svolto servizio presso Reparti Territoriali, quali le Stazioni Carabinieri di Travagliato (BS), Fara Novarese (NO), la Compagnia di Novara e la Stazione di Castelveccana (VA), ove il contatto tra l’istituzione e la popolazione è particolarmente sentito. Nel 1992 si trasferisce a Milano, dove presta servizio presso la Sezione “Catturandi” del Reparto Operativo del Comando Provinciale; ha partecipato in prima persona alla localizzazione e all’arresto di numerosi latitanti, di particolare rilevanza per l’opinione pubblica nazionale ed internazionale. Ha infatti effettuato missioni all’estero finalizzate all’attività di polizia giudiziaria in sinergia con paritetici organi di polizia in Messico, Kenya e varie nazioni Europee, concluse con l’arresto di connazionali che si erano sottratti alla giustizia italiana. Nell’ambito della provincia di Milano, ha collaborato portando a termine indagini su associazioni per delinquere di stampo “mafioso, camorrista e ndranghetista” dedite all’importazione, a livello internazionale, di sostanze stupefacenti e armi, rimanendo ferito ed infortunato in più occasioni nel corso delle fasi concitate dell’arresto di soggetti particolarmente violenti. Dopo quindici anni da investigatore, ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri Milano “Moscova” e successivamente, come ultimo incarico prima della quiescenza per raggiunti limiti di età nel luglio del 2025, ha retto l’incarico di Comandante del Nucleo Comando del Comando interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano.



Il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza Andrea Giannino viene insignito del titolo di Cavaliere. In quiescenza dal 30 gennaio 2012, si è arruolato nell’Arma il 17 marzo 1977, prendendo inizialmente servizio presso la Stazione Carabinieri di Verbania, per poi successivamente essere trasferito ai posti di Polizia di Frontiera di Paglino (VB), Ponte Ribellasca (VB) e Piaggio Valmara (VB). In seguito, presta servizio presso la Squadriglia Cacciatori di Catanzaro, il servizio scorte per la Banca d’Italia di Piacenza e, come ultima sede, presso il Reparto Operativo – Nucleo Informativo del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Verbania. Nel corso degli anni, per motivazioni legate al rapporto d’impiego o per motivi diversi, il Sottufficiale in quiescenza ha ricevuto varie Benemerenze, tra le quali spiccano il conferimento il 22 maggio 2001 del Diploma e il 28 maggio 2003 della Medaglia Commemorativa per le operazioni di soccorso alla popolazione colpita da pubblica calamità, per concessione del Ministero della Difesa, in occasione dell’alluvione del Pimonte nell’ottobre del 2000. È inoltre attivo nel campo delle associazioni di volontariato ed assistenziali in quanto socio della Sezione di Verbania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dove, presso la Procura della Repubblica di Verbania, presta volontariato nell’ambito di un protocollo d’intesa che mira a un potenziamento delle attività collegate all’azione giudiziaria e amministrativa; indispensabile è anche il suo contributo fornito a tutte le attività di digitalizzazione in corso nel settore giustizia, quale il processo penale telematico.



L’Avv. Patrich Rabaini è insignito del titolo di Cavaliere. Laureato presso l’Università degli Studi di Milano e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verbania, svolge la professione di Avvocato dal 1998, fondando nel 2015 lo Studio Legale “Rabaini & Rovescalli”, che si occupa principalmente di diritto penale, diritto civile, diritti di famiglia, diritto fallimentare e stragiudiziale, avvalendosi anche di collaboratori esterni con specifiche specializzazioni sia in campo forense che in campo economico-finanziario. Persona molto attiva e impegnata nel campo sociale, è operatore volontario, dal marzo del 2020, della Squadra Comunale di Protezione Civile del Comune di Verbania, dove è altresì Consigliere di minoranza. In qualità di volontario del soccorso presso il Comitato Provinciale di Verbania della Croce Rossa Italiana, ha organizzato nel 1994 una colonna mobile per portare generi di prima necessità da Verbania al Comune di Canelli (AT), duramente colpito, tra gli altri, da un evento alluvionale. Da grande appassionato di sport, ha praticato atletica leggera partecipando ai campionati italiani allievi nelle specialità 800 e 1500 metri, oltre che a diverse competizioni di rilievo nazionale ed internazionale. Nel 2017 si è invece distinto nelle vesti di co-organizzatore della manifestazione ciclo-turistica nei luoghi della Grande Guerra denominata “Dove si è fatta l’Italia”, organizzata dalla A.S.D. “La Storia in Bici”, tenutasi dal 3 al 6 settembre da Verona a Trieste, in ricordo del sacrificio di tanti italiani caduti, mentre nel 2018 della manifestazione “Sulle ali della Libertà”, tenutasi dal 25 al 29 settembre da Torino a Roma, per celebrare i 70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana. Al termine delle manifestazioni, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale una delegazione di partecipanti, tra cui l’Avv. Rabaini stesso. A partire dal novembre del 2018, è Segretario Generale del “Co.na.s.s.” – Comitato Nazionale Sicurezza Stradale, assumendo incarichi di relatore, organizzatore e moderatore in occasione di molteplici convegni dedicati al tema della sicurezza stradale e della tutela degli utenti “deboli” della strada.



Il Dott. Maurizio Pillitteri viene insignito del titolo di Cavaliere. Da febbraio 2002 a giugno 2022, svolge attività di Polizia Giudiziaria e amministrativa con il grado di Maresciallo presso la Stazione Carabinieri di Villadossola (VB), dove, come ultimo incarico, ne ricopre il ruolo di Comandante. Dopo aver frequentato un corso per analista finanziario da marzo ad aprile del 2017 presso l’Agenzia “Helvetia Assicurazioni” di Domodossola (VB), inizia il suo percorso di lavoro nel campo economico-finanziario. Nel 2019, a partire dal mese di gennaio sino al mese di luglio dello stesso anno, riveste la carica di Segretario Generale dell’Associazione “Verso Fondo Pre.Si.Di – APS”, che si occupa della redazione di documenti societari e di accordi di partnership con associazioni sindacali del Comparto Difesa e Sicurezza dello Stato. Da giugno del 2022 ad oggi, svolge la mansione di consulente patrimoniale presso la “Banca Mediolanum”



Il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo Valter Pacchini è insignito del titolo di Cavaliere. Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico, frequenta dal 1979 al 1981 la Scuola Allievi Sottufficiali Velletri – Firenze; durante la frequentazione del corso, nel 1980 segue un tirocinio presso la Compagnia Carabinieri di Volterra (PI), mentre nel 1981 partecipa al corso Polizia di Frontiera che supera con successo. Prende pertanto servizio, in qualità di addetto ma anche di Comandante, presso alcuni valici stradali di frontiera della provincia del Verbano Cusio Ossola, tra cui i valici di Ponte Ribellasca e Piaggio Valmara. Dopo aver Comandato la Stazione Carabinieri di Cannobio (VB), nel 2002 viene trasferito a Susa (TO) dove presta servizio in qualità di capo equipaggio del radiomobile, e successivamente, dal 2005 al 2012, nelle vesti di Comandante della Stazione Carabinieri di Susa. Durante l’arco della lunga carriera da sottufficiale, il Luogotenente ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui su tutti spicca l’attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento di Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato il 12 aprile del 2011. Anche dopo il congedo per raggiunti limiti di età, il Luogotenente ha proseguito la propria attività al servizio dei cittadini; nel 2019 frequenta con successo il corso di formazione di primo intervento per Soccorritore volontario della Squadra Nautica di Salvamento (ANPAS) di Verbania e per l’utilizzo del D.A.E., dove tutt’ora presta servizio. Inoltre, dal 2022, è Vice Presidente della Sezione di Verbania dell’Associazione Nazionale Carabinieri e con cui ha prestato la propria opera di volontariato presso il Tribunale di Verbania, in qualità di addetto “Ufficio Spese Pagate Avvocati”.

Il Sig. Pietro Copia viene insignito del titolo di Cavaliere. Per anni ha svolto, con passione e dedizione, la propria attività lavorativa nella Polizia Municipale del Comune di Domodossola (VB), trasferendosi successivamente, nel 1992, alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Verbania. Il Sig. Copia si è distinto altresì attivo nel campo istituzionale, ricoprendo l’incarico pubblico di Consigliere di minoranza del Comune di Premosello Chiovenda (VB) dall’anno 2009 al 2011. È socio della Sezione di Verbania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e per conto della medesima presta opera di volontariato presso la Procura della Repubblica di Verbania, nell’ambito del protocollo d’intesa che mira a un potenziamento delle attività collegate all’azione giudiziaria e amministrativa attraverso un contributo a tutte le attività di digitalizzazione in corso nel settore giustizia, nonché a quelle di prossima introduzione come ad esempio il processo penale telematico, e a tutte le attività di cui si occupa la Procura della Repubblica, così come l’archiviazione degli atti nei settori interessati dai processi di innovazione della locale Procura della Repubblica.