Meta lancia gli abbonamenti per Facebook, Instagram e WhatsApp: arrivano i piani “Plus”

Meta Platforms Meta Platforms apre una nuova fase per le proprie piattaforme social introducendo una serie di abbonamenti dedicati agli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp. I nuovi piani “Plus”, che verranno distribuiti progressivamente anche in Italia, puntano a offrire strumenti aggiuntivi per la personalizzazione dei profili, la gestione dei contenuti e alcune funzionalità avanzate pensate soprattutto per utenti attivi e creator.

Secondo quanto comunicato, il progetto rappresenta anche un cambio di strategia per il gruppo guidato da Mark Zuckerberg, che punta a diversificare le entrate riducendo la dipendenza dalla pubblicità digitale e introducendo ricavi ricorrenti basati su abbonamenti.

Tra le novità principali, Instagram Plus si concentra sulle storie, consentendo funzioni come l’estensione della durata oltre le 24 ore, la visualizzazione delle anteprime senza comparire tra gli spettatori e statistiche più dettagliate sulle visualizzazioni. Facebook Plus introduce strumenti simili, ma più orientati alla personalizzazione del profilo e alle interazioni tra utenti.

WhatsApp Plus, invece, interviene sull’esperienza di messaggistica, con temi grafici personalizzabili, sticker esclusivi, suonerie dedicate e la possibilità di fissare un numero maggiore di chat rispetto alla versione gratuita.

Accanto ai piani consumer, Meta sta sperimentando anche offerte più avanzate legate all’intelligenza artificiale generativa. Le nuove formule includono strumenti con capacità di calcolo potenziate, generazione di contenuti multimediali e modalità evolute di interazione con l’assistente virtuale. Sono previste anche soluzioni dedicate a professionisti, creator e aziende, con livelli differenti di visibilità e strumenti di gestione dell’identità digitale.

I prezzi annunciati partono da cifre contenute: Instagram Plus e Facebook Plus sono proposti a circa 3,99 dollari al mese, mentre WhatsApp Plus si colloca attorno ai 2,99 dollari mensili. Le versioni più avanzate dei servizi AI possono arrivare fino a circa 50 dollari al mese per i piani professionali.