Seggiovia Sagersboden, al via l'orario estivo

La seggiovia Sagersboden in Val Formazza si prepara ad accogliere escursionisti e turisti per la nuova stagione estiva. L’apertura è fissata per sabato 13 giugno, mentre la chiusura avverrà domenica 20 settembre.

Le corse saranno disponibili ogni ora, con partenze al mattino alle 8.00, 9.00, 10.00 e 11.00, e nel pomeriggio alle 15.00, 16.00 e 17.00. È possibile richiedere corse speciali per gruppi di almeno dieci persone, anche se gli orari potranno variare in base alle condizioni meteo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3534726638 e 3470136704.