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Turismo | 02 giugno 2026, 09:34

Seggiovia Sagersboden, al via l'orario estivo

L'impianto sarà aperto dal 13 giugno al 20 settembre

Seggiovia Sagersboden, al via l'orario estivo

La seggiovia Sagersboden in Val Formazza si prepara ad accogliere escursionisti e turisti per la nuova stagione estiva. L’apertura è fissata per sabato 13 giugno, mentre la chiusura avverrà domenica 20 settembre.

Le corse saranno disponibili ogni ora, con partenze al mattino alle 8.00, 9.00, 10.00 e 11.00, e nel pomeriggio alle 15.00, 16.00 e 17.00. È possibile richiedere corse speciali per gruppi di almeno dieci persone, anche se gli orari potranno variare in base alle condizioni meteo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3534726638 e 3470136704.

l.b.

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