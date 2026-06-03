“Orientarsi con i droni”: tecnologia e coding protagonisti nelle scuole di Domodossola

Tecnologia, innovazione e apprendimento collaborativo al centro di “Orientarsi con i droni”, il corso di coding promosso dall’IIS Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola e dedicato agli alunni delle classi quinte, sezioni A, B, C e D, della Direzione Didattica Secondo Circolo di Domodossola.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per avvicinare i più giovani al mondo della programmazione e delle nuove tecnologie attraverso un’esperienza pratica e coinvolgente. Durante il percorso gli studenti hanno utilizzato veri droni educativi, imparando a pilotarli e programmarli con il software Mind+, piattaforma pensata per introdurre bambini e ragazzi al coding in modo intuitivo e creativo.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il coinvolgimento diretto degli studenti della classe 3ª Informatica e Telecomunicazioni dell’IIS Marconi-Galletti-Einaudi, che hanno accompagnato i bambini lungo tutte le attività formative.

I ragazzi più grandi hanno infatti assunto il ruolo di tutor, supportando i partecipanti nella programmazione dei droni e nell’apprendimento delle basi del coding, in un’esperienza educativa fondata sulla collaborazione e sullo scambio di competenze tra studenti di età diverse.

A prendere parte al progetto come tutor sono stati Tommaso Antonini, Nicolas Biselli, Davide Croppi, Nicolò Donatelli, Andrea Libralato, Marco Piazza, Nicole Pirazzi e Alberto Sarazzi, studenti della 3ª Informatica.

Le attività proposte hanno consentito ai partecipanti di sviluppare capacità logiche, competenze di problem solving e spirito di squadra. Attraverso esercitazioni pratiche e missioni di volo programmate al computer, i bambini hanno potuto sperimentare concretamente le applicazioni della programmazione nel controllo dei droni e nelle tecnologie emergenti.

Il percorso si è concluso con una cerimonia finale, durante la quale sono stati consegnati diplomi di merito agli alunni premiati nelle rispettive scuole, a riconoscimento dell’impegno, della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrati nel corso dell’esperienza.

Il progetto è stato ideato e coordinato dai professori Marco Benaglia, Gabriele Crosa Lenz, Cristina Dondo, Antonio Fazio e Paolo Marotta, che hanno seguito gli aspetti didattici e organizzativi contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.